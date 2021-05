Arrestato un ricercato turco di 28 anni, faceva il pizzaiolo

Casale Monferrato: i militati del Nucleo operativo radiomobile del hanno arrestato un ventottenne turco in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Milano per il reato di possesso di documento di identificazione falso commesso nel 2013, per cui dovrà scontare un anno di reclusione.

Il ventottenne usava un alias per nascondere la vera o presunta identità con cui era ricercato. Dai primi indizi investigativi, i militari dell'Arma sono risaliti a un cittadino turco con un nome simile a quello contenuto nella richiesta dell’Autorità Giudiziaria regolarmente residente in Casale e impiegato come pizzaiolo. L’esame dei documenti, insieme ai controlli amministrativi di attività commerciali dove avrebbe potuto lavorare il ricercato, seguiti da pedinamenti, ha permesso di rintracciarlo. Aveva documenti con un nominativo diverso da quello contenuto negli atti giudiziari. E' stato identificato grazie alle impronte digitali.