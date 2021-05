Violenta rissa tra dieci ragazzi, tre denunce

E' di tre persone denunciate il bilancio di una rissa scoppiata a Gavi, nell'alessandrino.

Sabato scorso, poco dopo le 22, è scoppiata una rissa fra una decina di ragazzi, che sono fuggiti poco prima dell’arrivo dei Carabinieri. La Stazione Carabinieri di Gavi ha avviato immediatamente le indagini, riuscendo a ricostruire l’accaduto e a identificare tre dei partecipanti, uno dei quali già noto alle Forze dell’Ordine. I tre sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Alessandria per il reato di rissa. In particolare, le indagini hanno consentito di appurare che la rissa, scoppiata tra ragazzi del posto per futili motivi e per lo stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool di alcuni di loro, sebbene durata pochi minuti, è stata particolarmente violenta. I tre denunciati ne portavano ancora i segni, tanto che a due di loro, recatisi nei giorni successivi al Pronto Soccorso, venivano riscontrate lesioni giudicate guaribili in ben venti giorni. Le indagini proseguono al fine di identificare gli altri partecipanti.