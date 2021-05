Picchia e minaccia la ex compagna: arrestato

La Squadra mobile della Questura di Pavia ha arrestato un cittadino di origini ucraine di 26 anni, colpevole dei reati di lesioni personali aggravate e minacce commessi lo scorso mese di febbraio a Pavia ai danni della ex compagna.

Nel dettaglio, l’uomo già nella scorsa estate era stato oggetto di accertamenti da parte del personale di polizia per alcune condotte persecutorie commesse sempre ai danni della ex compagna; a seguito di tali accertamenti, infatti, già il 29 luglio scorso il Questore di Pavia aveva emesso nei confronti dell’uomo un provvedimento di ammonimento. Nonostante ciò, l’uomo non ha modificato la sua condotta, ponendo in essere nuovi e ripetuti comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della donna; per tale motivo a gennaio di quest’anno è stato denunciato per il reato di stalking.

Neanche in tale occasione, tuttavia, l’uomo si è fermato; tanto che alcuni giorni dopo, esattamente il 22 febbraio, è stato arrestato per i reati di lesioni personali aggravate e minacce ai danni della donna e, successivamente, condannato con il rito direttissimo alla pena di 8 mesi di reclusione. A seguito dell’emissione dell’ordine di carcerazione da parte della Procura della Repubblica di Pavia, il personale della Squadra Mobile ha rintracciato l’uomo nella casa dei genitori e lo ha condotto in carcere per l’espiazione della pena.