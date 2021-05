Guardia di Finanza: sequestri e multe per 230 mila euro

Sequestri e sanzioni per 230 mila euro da parte delle Fiamme Gialle della provincia di Cuneo.

In particolare, i militari della Compagnia di Cuneo, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo economico del territorio, hanno eseguito diversi controlli su strada mirati, da un lato, a verificare la corretta applicazione delle norme che disciplinano il trasporto delle merci, con particolare riguardo al settore agroalimentare, al trasporto dei rifiuti speciali e, dall’altro, a monitorare e prevenire eventuali frodi poste in essere nella catena distributiva di prodotti vitivinicoli d’eccellenza, rappresentativi del “Made in Italy” nel mondo. Proprio in tale contesto ed a tutela dei soggetti che operano legalmente nei citati settori, i finanzieri cuneesi hanno costatato numerose irregolarità.

Tra le principali figurano violazioni riguardanti l’irregolare od omessa compilazione di formulari di identificazione dei rifiuti, il regolamento di polizia veterinaria per l’assenza dell’autorizzazione della Asl, cioè dei documenti attestanti la provenienza dei carichi di animali vivi (pollame, equini, bovini, ovini, suini e leporidi). Inoltre sono state riscontrate irregolarità sul trasporto di prodotti vitivinicoli risultati in misura maggiore rispetto alle quantità indicate nei rispettivi documenti di trasporto esibiti dai conducenti, eccedenze destinate verosimilmente alla vendita “in nero” del prodotto, sul trasporto dei prodotti petroliferi e sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Tali prodotti sono stati sequestrati. Il bilancio dell’attività svolta: sono stati multati 17 operatori commerciali e 2 privati non imprenditori, nei cui confronti sono state complessivamente mosse contestazioni amministrative alla normativa di settore con sanzioni pecuniarie fino 230 mila euro.