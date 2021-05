Furgone si ribalta sulla Torino-Milano

Intervento dei Vigili del fuoco ieri sera, mercoledì 12 maggio, sul tratto della A4 Torino Milano, poco dopo il casello di Rondissone.

Una squadra di Livorno Ferraris e una del distaccamento volontario di Santhià sono state chiamate per un incidente stradale che ha visto coinvolto un solo furgone che trasportava vernici, che si era semi ribaltato su un fianco. L'intervento è valso alla messa in sicurezza del mezzo e di tutto in tratto autostradale interessato. Il conducente non ha riportato ferite. Sono intervenute anche la polizia stradale e il personale autostrade.