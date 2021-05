Rapporti intimi nel prato: lui scappa, lei paga la multa

Erano in attesa dell'autobus ma, poiché non passava, si sono fatti travolgere dalla passione, facendo sesso in un prato circondato da condomini. Il vicinato ha quindi chiamato i vigili urbani che sono intervenuti: all'arrivo degli agenti l'uomo scappa a gambe levate, lasciando sola la donna che inizialmente cerca di glissare, dicendo di essere semplicemente sdraiata con il suo compagno nel prato, ma poi messa alle strette dalle forze dell'ordine, anche perché mezza nuda, ha confessato. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di domenica 9 maggio a Moncalieri, in provincia di Torino.

La donna, 46 anni, dopo aver ammesso di essere stata trasportata dalla passione con il suo compagno 38enne, è stata multata per 10.000 euro per atti osceni in luogo pubblico. Chissà se lui, dopo essere scappato, dividerà almeno la multa.