Aziona due freni di emergenza sul treno e urina davanti alla stazione

Aziona due freni di emergenza a bordo di un treno e, il giorno dopo, viene sorpreso dalla Polizia ferroviaria mentre urina davanti all'ingresso della stazione.

Ad Alessandria, un cittadino bulgaro di quarantasette anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e multato per ubriachezza molesta. L’uomo, in stato di ebbrezza, ha azionato due freni d’emergenza a bordo di un treno regionale tra le stazioni di Spinetta Marengo e Alessandria. A distanza di un giorno, il 47enne bulgaro è stato sorpreso di nuovo vicino alla stazione di Alessandria, mentre stava urinando nelle vicinanze dell’ingresso. Accompagnato negli uffici di Polizia, è stato allontanato con un ‘Daspo urbano’ e sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza e perché privo di mascherina di protezione anti –covid.

Sempre ad Alessandria, la Polfer ha denunciato, per interruzione di pubblico servizio, un trentanovenne marocchino, sorpreso mentre camminava lungo i binari sulla tratta Alessandria - Novi Ligure.