Uccide la moglie con cinque colpi di pistola

Omicidio questo pomeriggio, venerdì 7 maggio, a Torino: una guardia giurata di 50 anni, al termine di una lite con la moglie, sua coetanea, le ha sparato cinque colpi di pistola, uccidendola. Il delitto è avvenuto in corso Novara 87, nel quartiere Barriera di Milano, periferia nord della città. La polizia è stata avvertita dai vicini e ha trovato l'uomo in casa. Immediato anche l'intervento dei soccorritori, ma per la donna non c'era più niente da fare. A quanto si apprende da una sommaria ricostruzione degli investigatori, il vigilante, al culmine di una lite, avrebbe afferrato l'arma sparando alla donna da distanza ravvicinata. I due, sempre secondo i primi accertamenti, erano in fase di separazione. Il cinquantenne è stato arrestato e la pistola posta sotto sequestro.