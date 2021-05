Sotto sfratto, tenta di rientrare nell'appartamento: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Cuneo hanno arrestato un uomo di 36 anni di origini serbe, colto in flagranza per violazione di domicilio aggravata.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno ricevuto nei giorni scorsi la segnalazione dell’ente proprietario di un appartamento nel centro storico di Cuneo, con cui si lamentava il fatto che un uomo già sfrattato da quell’immobile, avesse più volte tentato di rientrarci forzando la porta di ingresso, ma venendo poi allontanato da una pattuglia dell’Arma intervenuta sul posto, che lo aveva denunciato a piede libero. Ipotizzando che l’uomo potesse riprovare a presentarsi davanti all’appartamento per tentare di entrarci con violenza, i Carabinieri di Cuneo hanno organizzato un servizio di osservazione nella zona. L’attività ha dato esito positivo in quanto, poco dopo, l’uomo si è ripresentato davanti all’appartamento iniziando a tirare violenti calci contro la porta di ingresso, fino a sfondarla e ad introdursi all’interno. I Carabinieri sono quindi intervenuti bloccandolo e procedendo al suo arresto in flagranza del reato di “violazione di domicilio aggravato”. Al termine della redazione degli atti l’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Cuneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.