Chiedono l'elemosina insistentemente, multa e Daspo urbano

Multa e Daspo per accattonaggio molesto.

E' accaduto a Novara, dove a seguito di segnalazioni di fenomeni di accattonaggio molesto, gli agenti del Nucleo tutela sicurezza urbana hanno sanzionato 2 persone di origine rumena che chiedevano l’elemosina in modo insistente, esibendo finti cartellini e facendo credere di essere in una condizione di particolare necessità. Agli stessi è stato anche applicato il Daspo urbano, cioè il divieto di accesso alla città.



"Il controllo del territorio viene effettuato in modo continuativo e quotidiano da parte degli agenti della Polizia locale – dichiara l’assessore Luca Piantanida - anche se siamo in attesa dei “rinforzi” che arriveranno a breve, a conclusione del corso di formazione promosso dal Comune di Novara e dalla Regione Piemonte. I nostri agenti stanno comunque operando in modo molto professionale a tutela dei cittadini e della sicurezza urbana”.