Chiama 102 volte il 112NU in un pomeriggio: era ubriaco

Chiama più di cento volte, 102 per l'esattezza, il Numero Unico 112 per le emergenze, ma non aveva nessun problema se non quello di essere decisamente ubriaco. È accaduto sabato pomeriggio, 24 aprile: un pregiudicato di Valle Cervo, già conosciuto dalle forze dell'ordine per aver commesso questo tipo di stranezze, ha di fatto tampinato il numero di richiesta di soccorso. Quando i carabinieri sono arrivati nella sua abitazione non hanno riscontrato alcun tipo di problematica: l'uomo era profondamente addormentato dopo i fumi dell'alcol.