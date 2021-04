Accoltella il compagno dopo un litigio: arrestata per tentato omicidio

Prima il litigio e poi le coltellate al petto del compagno. Per questo una donna di 35 anni, straniera, di Borgomanero è stata arrestata dai carabinieri del posto per tentato omicidio. L'uomo, italiano 40enne, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Novara: è ricoverato in gravissime condizioni ed al momento è in rianimazione. I militari dell'Arma sono intervenuti nell'abitazione di via Sant'Antonio ieri, domenica 18 aprile, probabilmente avvertiti dai vicini che avevano sentito la lite tra i due. Dalla prima ricostruzione la donna avrebbe colpito l'uomo con un coltello. Sui fatti è stata avvertita la Procura di Novara che ha preso direzione delle indagini.