Ruba un Rolex, gioielli e le chiavi di una Mercedes: arrestato

Ruba un Rolex e altra merce di valore da un appartamento: arrestato.

I Carabinieri del nucleo investigativo di Biella hanno arrestato ieri, martedì 13 aprile, un romeno di 31 anni pluripregiudicato. L'uomo è stato identificato, dopo accurate indagini, come l'autore di un furto messo in atto alcune settimane fa in una casa di via Repubblica a Biella. L'uomo, approfittando dell'assenza del proprietario, aveva forzato una finestra di un appartamento al quarto piano dello stabile e aveva rubato orologi di valore, gioielli, materiale informatico e la seconda chiave di una Mercedes di proprietà del titolare dell'abitazione. Grazie alle telecamere, gli investigatori hanno individuato l'uomo, ritenendolo con molta probabilità l'autore del furto. Dopo averlo pedinato per alcuni giorni, lo hanno fermato mentre stava cercando di ricettare un Rolex, risultato rubato nell'appartamento, nel parcheggio di un supermercato. La perquisizione della sua abitazione ha permesso di ritrovare tutta la merce rubata e restituirla al legittimo proprietario. Il sostituto procuratore di Biella ha chiesto per l'uomo la custodia cautelare in carcere e l'arresto è stato confermato.