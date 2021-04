Spintonata, minacciata e rapinata del monopattino elettrico

Viene spinta, minacciata e rapinata del monopattino elettrico, ma i poliziotti riescono immediatamente a rintracciarlo e restituirglielo.

E' accaduto a Pavia nella serata di lunedì 5 aprile: una donna di 29 anni è stata rapinata in viale Sardegna da due stranieri, i quali, dopo averla spintonata a terra e minacciata, le hanno sottratto il monopattino elettrico, il cellulare e i soldi. La ragazza, dopo aver denunciato l'accaduto ai Carabinieri, ha diffuso sui social una foto particolareggiata del monopattino. La stessa sera della rapina, la Squadra Volante della Polizia, durante il normale servizio di controllo del territorio, ha notato un uomo a bordo di un monopattino che, alla vista degli agenti, è fuggito dopo aver nascosto il veicolo elettrico sotto un'autovettura in sosta. Dal confronto con le immagini precedentemente diffuse dalla vittima, gli agenti hanno appurato la corrispondenza tra il monopattino rinvenuto dalla Volante e quello rubato. Pertanto la ragazza è stata convocata in Questura per la restituzione del veicolo. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità dei due rapinatori.