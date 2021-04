Fugge dai Carabinieri e butta nei campi 150 grammi di droga

Fugge dai carabinieri e butta nei campi 50 grammi di eroina e 100 di hashish, ma viene catturato ed arrestato.

I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 29enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio nelle vicinanze del cimitero di Castelnuovo Scrivia, luogo segnalato per attività illecita di spaccio, hanno intimato l’alt a un’autovettura. I due occupanti si sono dati immediatamente alla fuga, raggiungendo il vicino Comune di Casei Gerola (Pavia), dove, scesi dall'auto, hanno tentato di dileguarsi nei campi. Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri sono riusciti a bloccare il passeggero, recuperando nel frattempo due involucri lanciati durante la fuga e risultati contenere quasi 50 grammi di eroina e 100 di hashish. La successiva perquisizione personale e del veicolo, ha permesso di rinvenire e sequestrare 250 euro in contanti, due telefoni cellulari e un rotolo di pellicola utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato, trattenuto in camera di sicurezza, è in attesa del rito per direttissima davanti al Tribunale di Pavia.