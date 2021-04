Pistola, munizioni e passamontagna in auto: arrestato

Nei giorni scorsi è stato arrestato un giovane alessandrino, sorpreso alla guida della propria autovettura con una pistola ed un passamontagna.

Gli Agenti della Polizia Stradale di Acqui Terme si sono insospettiti in quanto la persona controllata circolava alla guida della propria auto senza un motivo valido, anche alla luce delle attuali restrizioni. L'uomo, che aveva mostrato evidenti segni di nervosismo, è stato trovato in possesso di una pistola Smith & Wesson carica e con altre munizioni in tasca. Con la collaborazione del personale della Sezione Polizia Stradale di Alessandria, è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare un vero e proprio arsenale comprensivo di ulteriori munizioni, fucili da caccia ed un centinaio di cartucce detenute abusivamente, oltre ad un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e varie banconote. Nella giornata successiva, il Gip del Tribunale di Alessandria, nel convalidare l'arresto, ha disposto che la persona fosse sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo.