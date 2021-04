Apre il locale e serve la cena ai clienti: multa e chiusura

Un locale chiuso per 5 giorni, la titolare multata e i clienti invitati a presentarsi in Questura.

Nella serata di mercoledì 7 aprile, gli agenti della Divisione di Polizia amministrativa della Questura di Alessandria, hanno effettuato un'attività di controllo finalizzata alla verifica del rispetto delle misure restrittive adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Gli operatori hanno proceduto alla chiusura cautelativa per 5 giorni di un esercizio di ristorazione in piazza Matteotti, in quanto al suo interno hanno trovato dei clienti ai quali erano somministrati cibo e bevande ed a multare la titolare, che espressamente ha dichiarato di aver aderito ad un'iniziativa di protesta nazionale contro le vigenti misure restrittive. Gli avventori presenti nel locale, invece, sono stati invitati a presentarsi in Questura nei prossimi giorni, per la contestazione delle relative sanzioni amministrative.