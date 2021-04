Cedeva cocaina su "appuntamento" telefonico: arrestato

Sorpreso mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente, è stato poi trovato in possesso di ulteriori 75 grammi di cocaina, parte dei quali già suddivisi in dosi, di circa 4.300 euro in contanti e di bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi.

I Carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Novi Ligure e della stazione di Gavi hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 43 anni, disoccupato e pregiudicato. I Carabinieri, nel corso del costante monitoraggio del territorio, avevano avuto notizia dell’avvio di una fiorente attività di spaccio a Gavi. Le successive indagini hanno consentito di appurare che l’arrestato, previo appuntamento telefonico, cedeva dosi di stupefacente, in particolare cocaina, a svariati consumatori che lo raggiungevano nelle vie del paese. Nel pomeriggio del 6 aprile è stato pertanto organizzato un monitoraggio per sorprendere l'uomo in flagranza del reato. Intorno alle 16 l’uomo è stato notato in una via del centro avvicinarsi con la propria auto a un giovane, con il quale ha scambiato qualcosa in modo furtivo. I Carabinieri sono subito intervenuti, bloccando l’acquirente, a cui hanno trovato una dose di cocaina nelle tasche, e lo spacciatore, fermato in prossimità del municipio a bordo della propria auto.

La perquisizione ha consentito di trovare, nascosti nella scatola del cambio, dosi di stupefacente per circa 10 grami e 6 euro, prezzo della dose appena ceduta. Successivamente, all’interno dell’abitazione dell’arrestato sono state ritrovate due "pietre" di cocaina per complessivi 50 grammi e 21 dosi già confezionate per circa 15 grammi, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, oltre a circa 4.300 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. È stata anche sequestrata l’autovettura utilizzata dall’arrestato per effettuare le consegne di stupefacente. Il tossicodipendente che ha acquistato la dose è stato segnalato alla Prefettura, anche al fine del provvedimento di sospensione della patente, mentre il 43enne è stato portato nel carcere di Alessandria, come disposto dal Pubblico Ministero.