Arrestato un ricercato colpito da mandato di cattura internazionale

Arrestato un cittadino moldavo colpito da mandato di cattura dell'Interpol per omicidio preterintenzionale.

Nella tarda serata di venerdì 2, il aprile personale della Squadra Mobile della Questura di Pavia ha tratto in arresto un cittadino moldavo gravato da mandato di cattura internazionale emesso il 30 dicembre 2020 dal Tribunale di Etinet (Moldavia) per il reato di omicidio preterintenzionale la cui pena secondo il codice penale moldavo può arrivare fino a 20 anni di reclusione. "Lo scorso mese di marzo era pervenuto a questo Ufficio, per il tramite del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la segnalazione di ricerche internazionali di un uomo di 28 anni nato in Moldavia diramate dal collaterale Interpol, al fine di trarlo in arresto in esecuzione di mandato di arresto internazionale emesso dall'Autorità Giudiziaria Moldava per l'omicidio preterintenzionale di un connazionale, commesso in Donduseni (Moldavia) il 19.12.2020", spiegano dalla Questura di Pavia.

"Sulla scorta di quanto sopra, questa Squadra Mobile iniziava una mirata attività d'indagine supportata dalla locale Procura della Repubblica che permetteva di individuare il probabile rifugio dell'uomo presso l'abitazione della madre sita in Marzano (Pavia)", viene sottolineato. Nella serata di venerdì 2, gli agenti appostati nelle vicinanze dell'abitazione hanno notato affacciarsi su un balconcino un giovane dai tratti est-europei, che è stato senza ombra di dubbio riconosciuto proprio nel ricercato. A questo punto gli operatori della Questura sono entrati nella casa, trovando l'uomo e arrestandolo. Condotto in Questura per le formalità di rito, al termine è stato portato nel carcere di Pavia; il moldavo era già colpito anche da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Como per l'espiazione di 9 mesi di reclusione per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.