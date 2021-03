Entra in un bar e ruba 50 euro e due cellulari: arrestato

Rompe una finestra per entrare in un bar, rubando 50 euro e due Iphone, ma viene sorpreso e arrestato dai carabinieri.

Il fatto è accaduto nella notte dello scorso 29 marzo a Piedimulera (Verbania), dove i militari della Stazione di Premosello Chiovenda hanno arrestato un uomo di 25 anni, dimorante a Torino, già censurato, perché responsabile di furto aggravato ai danni del bar “ScoobyDoo”. Quando i carabinieri sono arrivati, allertati dall’attivazione del sistema d’allarme, all’interno del locale hanno sorpreso il giovane che, con il volto coperto e armato di una pistola, successivamente risultata ad aria compressa, era entrato attraverso la rottura di una finestra sul retro del locale. Prontamente disarmato, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e porto abusivo di arma. La refurtiva, costituita da due apparecchi cellulari Iphone e 50 euro in contanti, è stata ritrovata e restituita subito al legittimo proprietario. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verbania ha convalidato l’arresto applicando la misura della custodia cautelare in carcere.