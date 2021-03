Aggrediscono e rapinano un uomo mentre fa jogging: denunciati

Avevano aggredito e rapinato un uomo mentre stava facendo jogging: tre giovani sono stati denunciati dalla Squadra Mobile della Questura di Pavia ha denunciato per il reato di rapina e lesioni personali in concorso.

I fatti risalgono al mese di febbraio scorso, quando all'ufficio denunce della Questura si era presentato un uomo, riferendo di essere stato aggredito e rapinato da un gruppo di giovani la sera precedente, mentre era intento a fare jogging per le vie del centro cittadino. In particolare, la vittima aveva raccontato che, mentre transitava su corso Strada Nuova, aveva incrociato un gruppo di giovani che, in un primo momento, gli avevano rivolto delle offese gratuite; gli stessi, successivamente, lo avevano colpito con pugni e calci facendolo cadere a terra. Dopo l'aggressione, i malviventi gli avevano rubato il telefono cellulare dandosi alla fuga. A seguito della denuncia, gli investigatori della Sezione Antirapina della Squadra Mobile hanno avviato le indagini, analizzando le immagini di tutti gli impianti di videosorveglianza pubblici e privati della zona e ascoltando alcuni testimoni, giungendo all'identificazione degli autori della rapina. Si tratta di tre giovani italiani, rispettivamente di 24, 29 e 27 anni, i primi due con precedenti penali e di polizia. Gli agenti sono riusciti anche a recuperare il telefono cellulare che è stato riconsegnato alla vittima dell'aggressione.