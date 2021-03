Pony express della droga tra Asti e Alessandria

I carabinieri di Acqui Terme, insieme ai colleghi di Asti, hanno arrestato due marocchini nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, un 33enne e un 31enne con pregiudizi di polizia, erano veri e propri pony express della droga tra le province di Alessandria e Asti. Sono stati bloccati a bordo di un’autovettura sospetta che nei giorni precedenti era stata più volte segnalata e avvistata nei pressi di luoghi pubblici e abitazioni private, conosciuti come siti frequentati dai tossicodipendenti del posto. Al momento del controllo, i due consegnavano spontaneamente un quantitativo minimo di hashish, non riuscendo tuttavia a convincere i carabinieri che, insospettiti dall’atteggiamento, decidevano di procedere a un controllo più approfondito del veicolo e scoprivano un ulteriore quantitativo di sostanza celato abilmente all’interno di un pannello dell’abitacolo. La perquisizione portava al rinvenimento di 320 grammi di hashish, suddivisi in panetti, e 8 grammi di cocaina, oltre a 1.100 euro in denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. I due marocchini venivano tratti in arresto.