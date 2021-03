Pranzi, picnic e raduni nel campo sportivo: 34 persone multate

Multe per alcuni gruppi di persone che stavano violando le norme anti assembramento.

Nel pomeriggio di sabato 20 marzo, i Carabinieri sono intervenuti a Casale Monferrato nell’area pic-nic in strada alla Diga, dove sono state segnalate numerose persone che stavano mangiando ai tavoli. All’arrivo dei Carabinieri, molti dei partecipanti si sono dileguati nel bosco, mentre cinque di loro, quattro moldavi e un rumeno, sono stati identificati e multati per la violazione delle norme sul contenimento del Covid 19. Nello stesso giorno i militari poi si sono recati in una cascina di Villamiroglio poiché la proprietaria, inosservante delle disposizioni sul contenimento epidemiologico, aveva pubblicato su un social-network la possibilità di ospitare persone nella propria azienda agricola, dove i Carabinieri hanno identificato e sanzionato diciassette ospiti, perlopiù provenienti dalle Provincie di Savona e Torino. Infine i Carabinieri sono intervenuti nel campo sportivo di Ottiglio, dopo la segnalazione di un assembramento di persone in violazione delle norme di contenimento epidemiologico. Al termine dell’identificazione, sono state multate dodici persone, due delle quali straniere.