Multato, finge un malore per non dichiarare le generalità

Finge un malore per non dichiarare le proprie generalità, dopo essere stato multato per violazione delle normative Covid.

E' successo alla stazione di Alessandria, dove un settantenne italiano è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e rifiuto di indicazioni sull’identità personale. Dopo essere stato multato dalla polizia ferroviaria per violazione della normativa Covid19, l’uomo ha più volte rifiutato di indicare le proprie generalità e ha richiesto l’intervento del 118, dichiarando di essere colto da malore. I sanitari chiamati in stazione per soccorrerlo, tuttavia, non hanno riscontrato alcuna patologia.