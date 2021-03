Rapinano a mano armata un negozio di casalinghi: arrestati

Hanno rapinato a mano armata un negozio di articoli per la casa, minacciando la cassiera con la pistola, ma sono stati fermati e arrestati dai carabinieri.

E' accaduto a Torino. I militari della Compagnia Oltre Dora sono intervenuti in via Clementi, quartiere Barriera Milano, dove due italiani, di 43 e 46 anni, entrambi con precedenti di polizia, hanno rapinato un negozio di prodotti per la casa e si sono fatti consegnare l’intero incasso della giornata, pari a 470 euro, minacciando la cassiera con una pistola. Le gazzelle dei carabinieri sono riuscite ad intercettare i due mentre tentavano di dileguarsi nelle vie limitrofe. Addosso ai malviventi sono stati trovati la pistola utilizzata per commettere il furto, una Beretta calibro 7,65, con 7 proiettili, risultata rubata nel 1975 in provincia di Perugia, un coltello a serramanico e il denaro frutto della rapina (vedi qui il filmato). I due malviventi sono stati portati in carcere, mentre la pistola verrà inviata al Ris di Parma per verificarne l’eventuale utilizzo in altri episodi.