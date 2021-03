Nove persone dentro a un bar: chiusura e multa

Aveva nove persone all'interno del bar che stavano aspettando di essere servite: locale chiuso per 5 giorni e multati titolare e uno dei clienti.

Nel pomeriggio di giovedì 18 marzo, la divisione amministrativa della Questura di Pavia ha multato un bar in zona Crosione. Nei giorni scorsi erano arrivate in Questura delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini preoccupati per la presenza all'interno del locale, di alcune persone, in violazione alle normative vigenti. Gli operatori di Polizia si sono quindi recati nei dintorni del bar, notando, già dall'esterno, la presenza di numerosi clienti. Nello specifico sono state identificate 8 persone in attesa di essere servite ed 1 che stava già consumando una bibita all'interno del locale. Il titolare è stato sanzionato e, oltre alla multa, è stata disposta la chiusura per 5 giorni del locale. Multa anche per il cliente trovato a consumare all'interno del pubblico esercizio.