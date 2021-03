Senza biglietto, insultano l'autista e bloccano un pullman

Sono saliti su un pullman senza biglietto, insultato l'autista, bloccato il veicolo azionando l'apertura di emergenza e poi sono fuggiti.

Sette giovani sono stati denunciati la scorsa domenica dal personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria per il reato di interruzione di pubblico servizio in concorso. Nello specifico, gli operatori sono intervenuti in via Galimberti a seguito di segnalazione relativa alla presenza di un gruppo di ragazzi all’interno di un pullman cittadino che, senza biglietto, dopo aver insultato l’autista, hanno mandato in panne il veicolo azionando l’apertura d’emergenza e si sono dati subito dopo alla fuga in direzione via Boves. Gli agenti si sono fatti fornire la descrizione dei giovani, ricercati nelle vie limitrofe, e rintracciati poco dopo. I ragazzi sono stati accompagnati in Questura per gli ulteriori accertamenti e per la stesura degli atti di competenza. I sette, tutti minorenni e senza idonei documenti d’identità, sono stati sottoposti a rilievi foto/dattiloscopici e successivamente, denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria per il reato di interruzione di pubblico servizio in concorso.