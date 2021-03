Fuggono in auto ubriachi e si schiantano contro un guardrail

Per sfuggire ad un controllo della Polizia stradale di Vigevano, perchè ubriachi, sono fuggiti in auto, si sono schiantati contro un guard rail, fermandosi sul ciglio di una scarpata.

Nel pomeriggio di lunedì 15 marzo la Polizia di Stato, ha denunciato due uomini che, a bordo di un'Audi A4, sul territorio di Ozzero (Milano), non hanno rispettato l'alt intimato loro da una pattuglia della Polizia Stradale di Vigevano. L'autista, percorrendo la s.p. 494 in direzione Vigevano, si è dato alla fuga a forte velocità, venendo inseguito dai poliziotti fino a Vigevano. Dopo aver svoltato in una stretta via dell'estrema periferia della città, l'auto si è schiantata dapprima contro un guard-rail per poi arrestarsi sul ciglio di una scarpata. A bordo vi erano due uomini di nazionalità marocchina in stato di ubriachezza, un 46enne domiciliato in provincia di Como, pregiudicato, e un suo connazionale 40enne, in Italia senza fissa dimora. I due, abbandonando il veicolo, hanno tentato la fuga a piedi in direzioni opposte nei campi agricoli.

Nel frattempo è giunta sul posto la Volante del locale Commissariato di Polizia che è riuscita a bloccare uno dei due, mentre l'altro è stato raggiunto dagli operatori della Polizia Stradale. Al conducente dell'auto sono stati contestati otto verbali al codice della strada, le cui violazioni - per aver superato un incrocio semaforico con il rosso, per avere percorso contromano alcune vie, per non avere rispettato i limiti di velocità e per la guida in stato di ubriachezza -, prevedono il pagamento di circa 1.600 euro e il ritiro immediato della patente di guida, alla quale sono stati anche decurtati 50 punti. Entrambi sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale. Il passeggero è stato denunciato anche per ingresso illegale in Italia. L'Audi è risultata essere intestata ad un cittadino rumeno residente a Lucca.