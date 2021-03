Bocconi avvelenati lungo il canale Cavour

Bocconi avvelati a Chivasso lungo il Canale Cavour. Allarme per i proprietari di cani. La zona rossa e l’invito a uscire solo per motivi di necessità non hanno fermato la cattiveria umana. Nella giornata di martedì 16 marzo nell’area che costeggia il Canale Cavour e conduce al parco fluviale del Bricel sono stati rinvenuti numerosi bocconi avvelenati destinati a ignari quadrupedi in passeggiata. I vigili sono già stati allertati ma è raccomandata attenzione ai proprietari di cani che effettuano camminate in zona. Nei mesi scorsi casi analoghi erano stati segnalati anche a Brandizzo e a Castelrosso.