Dodicenne trovata impiccata in casa

Una dodicenne si è impiccata ad una mensola con la cintura dell'accappatoio nella sua casa di Borgofranco, vicino ad Ivrea. Il corpo della giovanissima è stato trovato ieri dal padre che ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Il timore è che possa essere l'ennesima sfida su TikTok finita male, come già accaduto nelle scorse settimane dove altri giovani si sono tolti la vita effettuando i cosiddetti "Challenge". Sull'accaduto la Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per “istigazione al suicidio” a carico di ignoti. La dodicenne non ha lasciato nessun messaggio o un biglietto e ora i carabinieri di Ivrea hanno sequestrato il personal computer e il suo telefonino per poter effettuare ulteriori approfondimenti.