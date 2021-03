Addio ad Aldo Rocchietti March, il Gianduja

Addio a Aldo Rocchietti March, il Gianduja. Aveva 74 anni. "Dopo aver indossato per lungo tempo i panni del Filandè, maschera della cittadina di Mathi, nel 2017, in seguito alla morte di Andrea Flamini l'uomo che per decenni era stato il Gianduja, Rocchietti March era stato chiamato ad interpretare la maschera torinese - ricordano dal direttivo del Comitato Manifestazioni vercellesi, insieme a Bicciolano, Bela Majin e maschere - un ruolo che ha saputo svolgere con grande simpatia ed umanità. E' una grande perdita non solo per Torino, ma per tutto il mondo Carnevalesco piemontese".