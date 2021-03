Furto nei magazzini del Gruppo Gavio, arrestati tre astigiani

I carabinieri della Compagnia di Tortona, grazie all'indicazione di un cittadino che segnalava la presenza sospetta di alcune persone all’interno dei magazzini del Gruppo Gavio, intervenivano bloccando tre uomini intenti a caricare su un autocarro materiale elettrico ed edile, rubato dalla ditta dopo la forzatura del cancello e delle porte di ingresso ai capannoni. I carabinieri hanno arrestato tre astigiani, di 53, 49 e 39 anni, con numerosi precedenti, per tentato furto aggravato in concorso. Inoltre hanno denunciato il 53enne per possesso ingiustificato di un taglierino. La refurtiva, del valore complessivo di 2.500 euro, è stata integralmente restituita al proprietario. I tre arrestati sono stati condotti davanti al Tribunale di Alessandria che ha convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari in attesa del processo.