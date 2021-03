Fahrenheit 451 porta cibo e mascherine ai clochard

Ieri sera i volontari dell’associazione Fahrenheit 451 - Piemonte si sono recati nuovamente nelle vie del centro di Torino

per dare un ulteriore sostegno ai senzatetto, donando loro pasti e bibite

calde. Oltre alla cena i volontari hanno anche distribuito mascherine

Ffp2.

“In questo periodo dove le restrizioni per la pandemia in atto si fanno

sempre più rigide e la luce in fondo al tunnel sembra così distante,

abbiamo ritenuto doveroso intervenire per aiutare gli invisibili -

comunica in una nota l’associazione - Queste persone, che già prima

dell’avvento del Covis erano totalmente dimenticate dalle

istituzioni, ora più che mai devono essere sostenute non solo con cene e

pranzi dignitosi ma anche con dispositivi di sicurezza indispensabili a

garantire la loro salute”.