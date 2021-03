Cena in pizzeria in zona arancione: multa e chiusura del locale

Stavano cenando al tavolo di una pizzeria nella serata di sabato 6 marzo, in conflitto con le norme anti contagio disposte per la zona arancione, ma sono stati sorpresi dagli agenti del Commissariato di Polizia. Il locale è stato chiuso per 5 giorni ed è scattata la sanzione anche per il titolare.

E’ accaduto a Voghera, dove il personale di Polizia è dovuto intervenire anche nella serata di domenica 7 marzo, a seguito di una segnalazione di assembramento di persone davanti all’ingresso di un negozio multietnico per fare acquisti. Nella circostanza, gli agenti hanno verificato il mancato rispetto dei protocolli previsti per gli esercizi commerciali, multando il titolare e disponendo anche in questo caso la chiusura provvisoria per 5 giorni.