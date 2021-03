Novara, controllate un centinaio di persone

Polizia, carabinieri e vigili urbani hanno intensificato ieri i controlli a Novara.

In particolare, i servizi si sono concentrati nella zona centrale della città, dove nelle scorse settimane si sono registrati episodi di illegalità: zona Allea, largo Costituente, via Solaroli, via Dominioni, via Ravizza, piazza Puccini.

Il servizio, finalizzato a prevenire assembramenti, a verificare le disposizioni governative e a fungere da deterrente per azioni improntate all’illegalità (risse in special modo), verrà riproposto anche in altre zone della città e con modalità anche differenti.

Sono state controllate un centinaio di persone, soprattutto giovani tra i 15 e i 20 anni.

Due di questi sono stati segnalati per consumo di stupefacenti e uno, invece, indagato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.