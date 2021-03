Acquistava stupefacenti via web dalla Spagna, arrestato

Importava hashish dalla Spagna, acquistato sul web. Ma è stato individuato ed arrestato dai carabinieri.

Nel pomeriggio del 4 marzo, i carabinieri della Compagnia di Tortona, insieme ai colleghi della Compagnia di Alessandria, nell’ambito del servizio di controllo dei corrieri espressi operanti nella Provincia sulla possibile consegna di pacchi contenenti stupefacente acquistato sul web, a conclusione degli accertamenti hanno arrestato un 22enne di Tortona per importazione di stupefacente di tipo hashish dalla Spagna e detenzione ai fini di spaccio della medesima sostanza e di marijuana trovata nella sua abitazione insieme a un bilancino.

I Carabinieri, dopo avere notato la consegna di un pacco in modo anomalo, poiché lasciato fuori dal cancello di un’abitazione e proveniente dalla Spagna, hanno pedinato la persona che ha recuperato il pacco, individuando e arrestando il reale destinatario e accertando l’estraneità dell’amico. All’interno sono stati rinvenuti due involucri contenenti complessivamente circa 200 grammi di hashish e, dopo la perquisizione domiciliare, ulteriori 27 grammi circa della medesima sostanza, 4 grammi circa di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico sporchi di sostanza e quindi utilizzati per il taglio e la pesatura. Il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nella propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida prevista nella giornata di sabato 6 marzo.