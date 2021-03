Festa di compleanno in un locale, multa e chiusura

Una festa di compleanno in zona arancione è costata la multa e la chiusura di un locale per 5 giorni, oltre alle sanzioni di legge per i partecipanti.

E' accaduto ad Alessandria, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del rispetto delle misure anti covid-19 disposto dal Questore e al quale ha preso parte personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

All'interno del locale del centro cittadino si stava svolgendo una festa di compleanno i cui partecipanti non stavano rispettando la vigente normativa riguardo alle misure stabilite per l’interno dei locali. Nello specifico, si la divisione di Polizia amministrativa della Questura ha riscontrato la presenza ai tavoli di un numero non di avventori superiore al consentito e non conviventi tra loro. Perciò il proprietario del locale è stato multato e ne è stata disposta la chiusura per 5 giorni. I partecipanti alla festa, una quindicina, verranno multati per la violazione delle disposizioni del Dpcm del 14 gennaio 2021.