Sedicenne fermato con marijuana e un coltello a serramanico

Trovato dagli agenti di Polizia locale in possesso di 11 grammi di marijuana e un coltello a serramanico. Un sedicenne è stato denunciato a piede libero per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e porto d’armi e oggetti atti offendere alla Procura dei Minori del Tribunale di Torino.

E' accaduto nella mattinata di martedì 2 marzo a Novara, dove gli agenti del Nucleo Tutela Sicurezza Urbana della Polizia locale, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dell'uso di sostanze stupefacenti tra i giovani, nell'ambito del progetto "Scuole Sicure”, hanno notato in viale Ferrucci un gruppo di ragazzi fermi e in atteggiamento sospetto. Alla vista degli agenti, il gruppo si è diviso cercando di dileguarsi. In particolare uno di essi ha iniziato a correre, mentre gli operatori l’hanno prontamente inseguito.

Nella fuga, il giovane ha perso un involucro di cellophane. Una volta raggiunto, ha consegnato spontaneamente un pacchetto di sigarette contenente altri involucri. In totale è stato trovato in possesso di 11 grammi circa di marijuana e un coltello a serramanico della lunghezza di 8 centimetri. Identificato, è risultato essere un minorenne, di 16 anni, residente a Novara.



"Nell’ambito del progetto “Scuole sicure” – dichiara l’assessore alla Polizia Locale Luca Piantanida – sono state portate a termine numerose operazioni sia di controllo che di sensibilizzazione che hanno portato a risultati concreti. La presenza degli agenti di Polizia nei pressi degli istituti scolastico contribuisce fortemente a demotivare eventuali episodi di spaccio e reati vari. Si continua su questa strada”.