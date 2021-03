Il giallo: un "must have" 2021

Dalle passerelle alla vita quotidiana, ogni anno c’è un colore che non può proprio mancare nel guardaroba. E no, non mi sto riferendo al nero, miei cari lettori, perché quello a prescindere dall’altalenarsi annuale di tendenze, è un continuativo nel più del novanta per cento degli armadi.

Quest’anno a far da protagonista fra i capi irrinunciabili, c’è una nuance specifica, che, per sua natura, sembra voler dare un tocco di allegria e spensieratezza a look spesso troppo piatti. Sto parlando del giallo, più specificatamente del Pantone 13-0647 Illuminating: il Pantone Colour Institute ha affidato a questo colore il gradino più alto del podio, premiandolo appunto per la personalità che rappresenta. Chi indossa il giallo è infatti una persona creativa, eclettica e solare. Nonostante a livello consapevole possa non sembrare così, ogni scelta di look porta inevitabilmente con sé un background semiotico-psicologico. Proviamo quindi a dare un senso più profondo a questo trend di moda 2021. Chi di impulso opta per un abito giallo, potrebbe inconsciamente aspirare a una rinascita, a una spinta vitale inaspettata o, più concretamente, a un cambiamento di direzione per l’esplorazione di nuove vie. Il giallo è il colore della luce solare e ha un effetto non solo psicologico, ma anche fisiologico, sia positivo sia, purtroppo, negativo.

Se da una parte questo colore lucente esprime vitalità, energia e creatività, d’altro canto rischia sempre di suscitare anche sensazioni negative, stimolando eccessivamente la psiche del nostro interlocutore e stimolando - specialmente con un giallo molto acceso - un’irascibilità maggiore. Detto questo, il giallo rimane un must have, in quanto, come tutte le cose, bisogna solo imparare a gestire abbinamenti e occasioni e capire come e quando smussare, magari abbinando al giallo un colore neutro quale il grigio, altra nuance immancabile per questa primavera, a detta del Pantone Colour Institute: il grigio rappresenta affidabilità e professionalità e nel suo accostamento al giallo è un buon bilanciamento non solo visivo, ma anche simbolico. Passiamo brevemente alla questione armocromica. “Ok, il giallo è il colore della primavera 2021, ma è la scelta più adatta a me?” Il giallo è perfetto in abbinamento agli incarnati luminosi delle bellezze primaverili e ai colori speziati della donna-autunno (Julia Roberts fra tutte). Insomma, questo è l’anno giusto per osare col colore, meglio anticipare e dare nuova luce al nostro outfit sin da subito.