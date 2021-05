Stefano, timido e dolcissimo

Quella di Stefano è una storia lunga, che parte da lontano. E, lui - ma non poteva essere diversamente - è un cane un po'… difficile.

"Stefano, nato nel 2013, è originario di Trani – spiegano infatti i volontari della Lega difesa del cane, sezione di Vercelli – è stato prima portato in un canile del Torinese, poi trasferito da noi a Borgo Vercelli, quando quel canile è stato chiuso. È di taglia media e ha un carattere molto particolare, perché è estremamente timido e diffidente. Va molto d'accordo con la sua compagna di box, quindi presupponiamo che non abbia problemi con le femmine". Stefano, quindi, avrebbe bisogno di una famiglia con molta pazienza, specie inizialmente, per conquistare la sua fiducia. "È un cane molto dolce e d'indole buona – aggiungono i volontari - che ama fare lunghe passeggiate, perciò siamo fiduciosi che qualcuno incroci il suo sguardo buono e un po’ sfuggente e se ne innamori". I riferimenti per avere maggiori informazioni su Stefano e conoscerlo meglio sono: Cristina al numero 339 1296193, Roberta al 338 9789800 e Massimo al 339 4329998.