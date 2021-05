Tenera, affettuosa Morgana

Questa meraviglia è Morgana, un dogo di circa un anno e mezzo, e, purtroppo, sta crescendo in canile.

"Ha gli atteggiamenti tipici da 'cucciola' - raccontano i volontari della Lega difesa del cane, sezione di Vercelli - ed è di una tenerezza unica. Patisce particolarmente la vita nel box: prima lo condivideva con il suo compagno di avventure, Feus, che ha trovato una splendida famiglia. Morgana - proseguono i volontari - è una cagnolona socievole, affettuosa e sempre alla ricerca di attenzioni. Non è compatibile con altri cani, quindi per lei sarebbe preferibile un'adozione come 'figlia unica'".

Per saperne di più su di lei e conoscerla meglio, si può contattare Massimo al numero 339 4329998, Roberta al 338 9789800, o Cristina al 339 1296193.