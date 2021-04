Kimba e Kaja, cucciole in cerca di casa e amore

Queste stupende lupette sono Kimba e Kaja.

"Sono due cucciole di pastore tedesco che hanno circa sei mesi - spiegano i volontari della Lega difesa del cane, sezione di Vercelli - Come tutti i cuccioli sono molto giocherellone, vivaci e curiose. Non vogliamo che crescano in rifugio. Cerchiamo per loro una famiglia affettuosa che abbia la pazienza e la voglia di crescere queste bellezze con tutto l’amore e le attenzioni che meritano", sottolineano i volontari.

Kimba e Kaja, ora ospitate al canile di Borgo Vercelli, sono affidabili anche separatamente. Per sapere di più su di loro, è possibile contattare Roberta, al numero 338 9789800; Massimo al 339 4329998; o Cristina al 339 1296193.