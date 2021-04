Dolcissima Mirò

Questa volta vi presentiamo Mirò, una cagnolina meticcia di taglia medio/grande.

"Mirò è del 2016 - spiegano i volontari della Lega difesa del cane, sezione di Vercelli - è una patatona dolce, estroversa e affettuosa. Va d'accordo con i maschi (da verificare la compatibilità con le femmine) e cerca una famiglia che voglia accoglierla per condividere tutta la sua dolcezza! È adatta soprattutto per chi è alla prima esperienza con un amico peloso". Per chi fosse interessato a conoscere meglio Mirò, può rivolgersi a: Roberta al numero 338 9789800, Massimo al 339 4329998, o Cristina al 339 1296193.