Adotta a distanza un amico al Canile & Gattile di Borgo Vercelli

L’adozione a distanza è un modo unico e speciale per aiutare uno dei tanti cani e gatti che trascorrono la loro vita in canile e gattile, spesso i più sfortunati, anziani o ammalati, che difficilmente vengono scelti e riescono a trovare una famiglia tutta per loro.

L’affido a distanza è un vero e proprio gesto d’amore: permette di regalare affetto e cure a un animale sfortunato ed offre al generoso adottante la gratificazione di averlo fatto! Adottare a distanza è molto semplice! Dopo aver scelto sul nostro sito il tuo amico peloso da adottare a distanza, viene compilato un documento con l’identità dell’affidatario e con la foto e la scheda del cane o del gatto affidato (nome, età, taglia, ecc…). Riceverai, man mano, tutte le notizie importanti che lo riguardano, così da poterlo sentire vicino anche da lontano, e sarai avvisato quando purtroppo il cane o il micio attraverseranno il ponte dell’Arcobaleno. Se, nonostante l’età e gli acciacchi, qualcuno manifestasse l’intenzione di prender materialmente in affido il cane adottato a distanza, non gli si nega la possibilità di avere una famiglia, perchè si tratta spesso di cani che hanno trascorso l’intera esistenza in canile: in questo caso l’affidatario a distanza viene avvertito e, se vuole, ha la possibilità di prendere in affido a distanza un altro amico peloso.

Come fare per donare? La quota dell’adozione a distanza è libera, e può essere versata ogni mese, ogni bimestre, trimestre, semestre ecc, oppure annualmente, tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla L.N.D.C. di Vercelli: IBAN: IT 51 A 05034 10000 000000002349. Per informazioni più approfondite potete visitare il nostro sito ufficiale: http://www.lndcvercelli.eu/ oppure contattarci ai seguenti numeri: Laura: 347/9807691 (per tutte le informazioni burocratiche) Cristina: 339/1296193 (per tutte le informazioni sui cani e sui gatti da affidare a distanza).