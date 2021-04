Apriamo il box di Liuba e Lotus

Questi due meravigliosi pastori tedeschi, ospiti del canile di Borgo Vercelli, sono Liuba e Lotus. "Non hanno nemmeno due anni e con le persone sono eccezionali - spiegano i volontari della Lega difesa del cane, sezione di Vercelli - Vivono nel box insieme, ma non vanno d’accordo con gli altri cani. Non cerchiamo un’adozione di coppia, anche speriamo sempre che ciò accada, ossia nel miracolo". Liuba e Lotus sono cani molto equilibrati, socievoli e vivaci. "Sono pronti per essere accolti da un bella famiglia - aggiungono i volontari - in una casa che magari abbia un bel giardino".

Per sapere qualcosa di più su di loro, si può contattare Massimo al numero 339.4329998, Roberta al 338.9789800, o Cristina al 339.1296193.