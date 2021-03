Le buone notizie

Nell’attesa di poter riaprire i cancelli del canile-gattile di Borgo Vercelli e di far ripartire le adozioni, dai volontari della Lega per la difesa del cane, sezione di Vercelli, arrivano altre buone notizie.

Partendo da tre simpaticissimi “segugini” che sono stati affidati ad altrettante famiglie. Persone davvero speciali: lo conferma ulteriormente il fatto che nei giorni scorsi si sono incontrate in un parco di Vercelli per far giocare insieme i loro tre cuccioli, Pluto, Morgan e Melinda. Ma non solo: è stata anche adottata una cagnolina che era arrivata cucciola in canile, nel lontano 2012. Birba è stata accolta da un splendida famiglia. "È stato un piccolo miracolo - dicono i volontari - perché oltre ad avere già 8 anni, è una cagnolina molto timida".