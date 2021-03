Sissy: socievole, vivace ed equilibrata

Questa volta vi presentiamo Sissy.

"È una lupacchiotta di circa sette anni, arrivata da poco in rifugio - spiegano i volontari della Lega difesa del cane, sezione di Vercelli - Oltre ad essere molto bella, è anche molto affabile e non ha problemi a convivere con altri cani, meglio se maschi. È socievole, vivace e molto equilibrata. Non è affatto timida e non ha alcun problema a relazionarsi con le persone". È probabile che Sissy, prima di arrivare la canile di Borgo Vercelli, vivesse già in famiglia. Ad ogni modo, garantiscono i volontari, "è ormai pronta per essere adottata".

Per avere informazioni e conoscere meglio questa meravigliosa lupacchiotta, si può contattare: Roberta al numero 338 9789800, Massimo al 339 4329998, o Cristina al 339 1296193.