Gaucho, anima buona in cerca di coccole

Questo splendore è Gaucho.

"Ha circa 6 anni ed è una taglia grande - spiegano i volontari della Lega difesa del cane, sezione di Vercelli - è un coccolone che ama il contatto con le persone, mentre con i suoi simili non va molto d’accordo. L’ideale, quindi, per lui, sarebbe che venisse accolto da una famiglia che non ha altri animali". Per il resto, come assicurano i volontari, è un cagnolone molto buono e affettuoso, pronto per essere adottato.

Gaucho è al canile di Borgo Vercelli. Chi volesse conoscerlo meglio e avere altre informazioni su di lui, può contattare Roberta al numero 338 9789800, Massimo al 339 4329998, o Cristina al 339 1296193.