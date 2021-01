Yuppy, un gigante buono, socievole e affettuoso

Yuppy, un gigante buono di circa 7 anni.

"E’ con noi dal 2018 - spiegano i volontari della Lega difesa del cane, sezione di Vercelli - ama molto il contatto con le persone, ma non è adatto alla convivenza con i suoi simili. E’ molto socievole ed affettuoso, però, essendo una taglia grande, non sempre viene notato". Nonostante la sua stazza, Yuppy ha un’indole buona e mansueta, "che rende il nostro gigante buono pronto per essere accolto in famiglia", assicurano i volontari.

Yuppy è ospite del canile di Borgo Vercelli e sta aspettando la sua nuova famiglia. Chi volesse avere informazioni su di lui, può contattare Cristina al 339 1296193, Roberta al numero 338 9789800 o Massimo al 339 4329998.